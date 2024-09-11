«Дипломатка». Заставка на английском языке

Лайфстайл
В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Новости кино
После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание
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