«Вампиры лёгкого поведения». Трейлер №2 на английском языке

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На платформе «Смотрим» выйдет мелодрама «Цвет граната» с Анатолием Руденко

«Исправление и наказание». Второй сезон: Любовь нам только снится

57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвёртый раз

От пса Баскервилей до секретных разработок военных

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Проект о детях с уникальными способностями покажет СТС

Фэнтези с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой «Наследники. Дар крови» стартует в середине октября

Персонаж актера будет охотиться за другими серийными убийцами

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов