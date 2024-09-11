«Игра киллера». Трейлер №2 на английском языке

Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
Телепремьера адаптации книги Елены Вавиловой
и Андрея Бронникова «Женщина, которая умеет хранить тайны» состоится на НТВ
Интервью
Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
Новости кино
Сериал покажет канал «Россия»
Главная тема
55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание
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