«Корто Мальтез: Золотой дом Самарканда». Заставка на французском языке

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В 1921 году авантюрист Корто Мальтезе оказывается в Турции, где несколько вооруженных группировок борются за контроль над страной

«Звоните в полицию! Ловушка для простака». ТВ-ролик «Маме снова 17» «Ученик». Трейлер на английском языке «Субботний вечер». Трейлер №2 на английском языке «Джокер: Безумие на двоих». Тизер №2 на английском языке