«Декстер: Первородный грех». Тизер №2 на английском языке

Спутник телезрителя
18 сентября, 20:00, Рен ТВ
Главная тема
От пса Баскервилей до секретных разработок военных
Новости кино
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
Персонаж актера будет охотиться за другими серийными убийцами
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Обзор сериалов
Анна Михалкова продолжает перевоспитывать мажоров
Лайфстайл
Премьера откроет 99-й сезон
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