«Мангуст-2». ТВ-ролик

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Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок

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Новости кино Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» Сказка стартует 27 сентября

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана