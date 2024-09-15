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Спутник телезрителя Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма В ночь с 12 на 13 сентября, 00:30, РЕН ТВ