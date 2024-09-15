Рецензии на фильмы
Каким получился сольный фильм о гениальном футболисте-лентяе
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Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
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Стимпанк по мотивам бестселлера — с биоинженерией и музыкой Дзё Хисаиси
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В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание
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Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Сказка стартует 27 сентября
Новости кино
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