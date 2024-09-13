«Динотопия: В поисках солнечного рубина». Заставка на английском языке

что почитать?

Новости кино Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» Сказка стартует 27 сентября

Главная тема Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо 55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Анимация И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?

Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок