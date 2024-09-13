«Динотопия: В поисках солнечного рубина». Заставка на английском языке

Новости кино
Сказка стартует 27 сентября
Главная тема
55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Анимация
Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?
Новости кино
Телепремьера адаптации книги Елены Вавиловой
и Андрея Бронникова «Женщина, которая умеет хранить тайны» состоится на НТВ
Лайфстайл
В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
Интервью
Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь
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