«Доктор Джекилл и мистер Мышь». Заставка на английском языке

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Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Лайфстайл
Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром
Интервью
Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь
Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
Анимация
Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Лайфстайл
Актёра продержали в аэропорту несколько часов
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
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