«Доктор Джекилл и мистер Мышь». Заставка на английском языке

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Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Лайфстайл «Это был тотальный провал»: Даниил Воробьёв о потере роли в иностранном сериале Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром

Интервью Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь

Анимация И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Лайфстайл Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом Актёра продержали в аэропорту несколько часов