«Эммануэль»

Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Интервью
Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви
Лайфстайл
Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром
Главная тема
55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
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Спецпоказ фильма «Париж, Техас»
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27-летняя возлюбленная актёра ждёт первенца
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Проект о детях с уникальными способностями покажет СТС
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