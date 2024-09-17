«Эммануэль»

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«Как меня зовут»: Зуд в душе и повсюду

Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Интервью

Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»

Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви