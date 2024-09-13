«Дом своими руками». Заставка на английском языке

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Лайфстайл Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом Актёра продержали в аэропорту несколько часов

Спутник телезрителя В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС

Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Лайфстайл «Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов Перед телеведущим поставили одно условие

Интервью Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви