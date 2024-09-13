«Домашние хитрости?». Заставка на английском языке

Лайфстайл
Актёра продержали в аэропорту несколько часов
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Лайфстайл
Перед телеведущим поставили одно условие
Интервью
Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
Сериал покажет канал «Россия»
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