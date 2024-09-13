«Дон Дональд». Заставка на английском языке

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Лайфстайл «Это был тотальный провал»: Даниил Воробьёв о потере роли в иностранном сериале Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром

Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 15 сентября, 16:05, Рен ТВ

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

Интервью Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана