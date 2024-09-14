«Дональд и кузен Гас». Заставка на английском языке

Спутник телезрителя
15 сентября, 16:05, Рен ТВ
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Телеведущего пугает возможность сойти с ума и ослепнуть
Интервью
Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь
Лайфстайл
Актёра продержали в аэропорту несколько часов
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Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?
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Сериал покажет канал «Россия»
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Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром
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На малой сцене показывают спектакль молодого режиссера из Китая
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