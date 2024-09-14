«Бес в ребро, или Великолепная четвёрка». Отрывок

Рецензии на фильмы
Самобытный греческий режиссер ставит эксперимент со звездами Голливуда
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55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
Анимация
Стоит ли смотреть очередное странствие по параллельному миру?
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Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
Сказка стартует 27 сентября
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
Спутник телезрителя
15 сентября, 16:05, Рен ТВ
Новости кино
Сериал покажет канал «Россия»
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