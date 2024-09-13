«Народный артист». ТВ-ролик

Рецензии на фильмы
Самобытный греческий режиссер ставит эксперимент со звездами Голливуда
Новости кино
Телепремьера адаптации книги Елены Вавиловой
и Андрея Бронникова «Женщина, которая умеет хранить тайны» состоится на НТВ
Лайфстайл
В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
Интервью
Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание
Лайфстайл
Перед телеведущим поставили одно условие
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
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