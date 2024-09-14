Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дама с собачкой. Продолжение». ТВ-ролик

телеролик

14 сентября 2024
Дама с собачкой вновь расследует преступления! В главной роли — Елена Яковлева

«Пингвин». Тизер №3 на английском языке
«Монстры: История братьев Менендес». Трейлер на английском языке
«Майнкрафт». Трейлер на английском языке
«Мегалополис». Трейлер №2 на английском языке
«Русские». ТВ-ролик №2

видео добавил посетитель Slon
персоны
Александр БалуевСергей ПерегудовРоман ПросвирнинГеннадий СмирновНаталья СурковаЕлена Яковлева
фильмы
Дама с собачкой. Продолжение

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Любовь зла
комедия
Россия, 2024
Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Между нами
комедия, мелодрама, мистика, семейное кино
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram