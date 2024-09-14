«Дама с собачкой. Продолжение». ТВ-ролик

Новости кино
Стимпанк по мотивам бестселлера — с биоинженерией и музыкой Дзё Хисаиси
Новости кино
После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере
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55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
Спутник телезрителя
14 сентября, 23:25, ОТР
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В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
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Гости показов Ralph Lauren, Christian Siriano, Carolina Herrera, Tory Burch, Alaïa и Michael Kors
Новости кино
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Гости и участники фестиваля
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