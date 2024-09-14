«Между нами химия». Отрывок

что почитать?

Рецензии на фильмы Знаки Лантимоса: «Виды доброты» и страсти Эммы Стоун Самобытный греческий режиссер ставит эксперимент со звездами Голливуда

Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок

Интервью Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви

Спутник телезрителя «Певица на всю голову»: Оперное диво В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание

Лайфстайл «Вы должны высказаться по поводу Путина и политики»: Владимир Познер о предложениях о работе от иностранных каналов Перед телеведущим поставили одно условие

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана