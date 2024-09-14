«Древняя история». Заставка на английском языке

анонс

17 сентября «Его история о зайцах». Заставка на английском языке Багз рассказывает своему племяннику Клайду истории из предыдущих своих мультфильмов

17 сентября «Его злобная половина». Заставка на английском языке Даффи Дак женится ради денег, но властная жена и её буйный, доставляющий массу хлопот маленький сын вскоре заставляют его подать на развод

17 сентября «Дядюшка Пекос». Заставка на английском языке Эксцентричный дядя Джерри, Пекос, техасская мышь, приходит к нему переночевать перед музыкальным выступлением на телевидении на следующий день