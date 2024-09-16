«Звоните в полицию! Ловушка для простака». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Спутник телезрителя
15 сентября, 16:05, Рен ТВ
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
Лайфстайл
Телеведущего пугает возможность сойти с ума и ослепнуть
Новости кино
После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере
Новости кино
Сериал покажет канал «Россия»
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