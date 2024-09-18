«Астрал. Шёпот мёртвых 2»

Интервью
Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 сентября, 01:00, viju TV1000 action
Спутник телезрителя
15 сентября, 16:05, Рен ТВ
Обзор сериалов
Анна Михалкова продолжает перевоспитывать мажоров
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Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром
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В российский прокат фильм выпустит компания «Вольга»
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Лайфстайл
Спецпоказ фильма «Париж, Техас»
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