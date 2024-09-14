«Три лодки судьбы». ТВ-ролик

Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
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Самобытный греческий режиссер ставит эксперимент со звездами Голливуда
Новости кино
Сказка стартует 27 сентября
Новости кино
После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере
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55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности
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В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание
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В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
Новости кино
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