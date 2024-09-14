«Три лодки судьбы». ТВ-ролик

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Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

Рецензии на фильмы Знаки Лантимоса: «Виды доброты» и страсти Эммы Стоун Самобытный греческий режиссер ставит эксперимент со звездами Голливуда

Новости кино Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» Сказка стартует 27 сентября

Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Главная тема Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо 55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности

Спутник телезрителя «Певица на всю голову»: Оперное диво В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание