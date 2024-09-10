«Арсен Люпен против Арсена Люпена». Трейлер на французском языке

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Спутник телезрителя «Певица на всю голову»: Оперное диво В ночь с 13 на 14 сентября, 01:15, Киносвидание

Спутник телезрителя В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС

Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

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Главная тема Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо 55 лет самому успешному южнокорейскому постановщику современности

Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию