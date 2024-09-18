«Останется верность». ТВ-ролик

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От пса Баскервилей до секретных разработок военных

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Завершились съемки мелодрамы «Арина» с Анной Соколович и Алексеем Анищенко

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Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана