«Цвет граната»

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Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 15 сентября, 16:05, Рен ТВ

Интервью Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется» Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения

Новости кино Фэнтези с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой «Наследники. Дар крови» стартует в середине октября Проект о детях с уникальными способностями покажет СТС

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Спутник телезрителя В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС