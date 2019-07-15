«Любовники». Сезон 5

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От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Александр Петров ушёл с Рублёвки

Девятый сезон «Американской истории ужасов» будет выдержан в стиле слэшеров

Николь Кидман спродюсирует криминальную драму о супругах-криминалистах

Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

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«Мы очень инфантильны»: Татьяна Лазарева о распространенных причинах проблем в семье

Телеведущая поделилась мыслями о том, что способствует крепкому браку