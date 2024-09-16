«Ископаемый»

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Телеканалы и платформы готовят премьеры и продолжения популярных проектов

Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов