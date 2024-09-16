«Ископаемый»

Обзор сериалов
Телеканалы и платформы готовят премьеры и продолжения популярных проектов
Интервью
Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов
Новости кино
В российский прокат фильм выпустит компания «Вольга»
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 сентября, 01:00, viju TV1000 action
Спутник телезрителя
18 сентября, 20:00, Рен ТВ
Новости кино
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Новости кино
Проект о детях с уникальными способностями покажет СТС
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