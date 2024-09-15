«Эксперты». Отрывок

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Новости кино Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Интервью Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется» Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения

Спутник телезрителя «Одним меньше»: Выживут только любовники В ночь с 17 на 18 сентября, 01:00, viju TV1000 action

Новости кино На платформе «Смотрим» выйдет мелодрама «Цвет граната» с Анатолием Руденко Премьера состоится 19 сентября