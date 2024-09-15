«Эксперты». Отрывок

Спутник телезрителя
18 сентября, 20:00, Рен ТВ
Новости кино
Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»
Новости кино
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Интервью
Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 сентября, 01:00, viju TV1000 action
Новости кино
Премьера состоится 19 сентября
Лайфстайл
27-летняя возлюбленная актёра ждёт первенца
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