Ролики фильмов
Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.
Новости кино
Стартовали съемки лирической комедии «От печали до радости».
Новости кино
Стартовали съемки 16-серийного телефильма.
Ролики фильмов
Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.
Новости кино
Для Марго Робби в заглавной роли.
Обзор сериалов
Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»
Новости кино
Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.
Новости кино
Режиссером байопика выступит Баз Лурман.
Ролики фильмов
Сирота Реми, попав к пожилому бродячему артисту, отправляется в захватывающее путешествие по Франции.
Ролики фильмов
Появление на свет нового короля саванны.
Спутник телезрителя
16 июля, 01:30, СТС
Главная тема
От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша
обсуждение >>