«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

Ролики фильмов
Молодая писательница Лили Джеймс
ищет новые сюжеты для книги.
Новости кино
Стартовали съемки фильма по одноименному роману Алексея Иванова.
Новости кино
Стартовали съемки лирической комедии «От печали до радости».
Фестивальная колонка
Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино
Новости кино
Новости кино
Стартовали съемки 16-серийного телефильма.
Новости кино
Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.
Ролики фильмов
Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.
Обзор сериалов
Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»
Спутник телезрителя
16 июля, 01:30, СТС
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