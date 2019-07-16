«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

ревью

Новости кино Александр Кузнецов познает «Сердце пармы» Стартовали съемки фильма по одноименному роману Алексея Иванова.

Новости кино Федор Добронравов впервые собрал своих сыновей в одном фильме Стартовали съемки лирической комедии «От печали до радости».

Фестивальная колонка «В кругу семьи»-2019: Кто на Стрелке не бывал, тот Ярославля не видал Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино

Новости кино Глафира Тарханова стала «Паромщицей» Стартовали съемки 16-серийного телефильма.

Новости кино Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.

Ролики фильмов «Испанская принцесса» Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.

Ролики фильмов «Доступная девушка» Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.