ревью

Ролики фильмов «Приключения Реми». Трейлер №2 Сирота Реми, попав к пожилому бродячему артисту, отправляется в захватывающее путешествие по Франции.

Ролики фильмов «Король Лев». Трейлер №4 Появление на свет нового короля саванны.

Новости кино «Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино Учредителями профессионального органа также стали «Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского» и «2Д Целлулоид».

Главная тема Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша