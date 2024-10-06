«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон». Тизер на японском языке

Новости кино
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
Спутник телезрителя
4 октября, 22:55, Кино ТВ
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
Лайфстайл
Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Новости театра
Премьера постановки «Прикасаемые 3.0» состоится 11 октября
Лайфстайл
Актёр также записал саундтрек к сериалу «Фарма»
Интервью
Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль
обсуждение >>