«Команда мечты». Трейлер №3

Фестивальная колонка
Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино
Новости кино
Новости кино
Стартовали съемки 16-серийного телефильма.
Новости кино
Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.
Новости кино
Режиссером байопика выступит Баз Лурман.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.
Новости кино
Стартовали съемки лирической комедии «От печали до радости».
Ролики фильмов
Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.
Обзор сериалов
Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»
Ролики фильмов
Сирота Реми, попав к пожилому бродячему артисту, отправляется в захватывающее путешествие по Франции.
Спутник телезрителя
16 июля, 01:30, СТС
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