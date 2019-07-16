«Команда мечты». Трейлер №3

ревью

Фестивальная колонка «В кругу семьи»-2019: Кто на Стрелке не бывал, тот Ярославля не видал Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино

Новости кино Глафира Тарханова стала «Паромщицей» Стартовали съемки 16-серийного телефильма.

Новости кино Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.

Новости кино Найден актер, который исполнит роль Элвиса Пресли Режиссером байопика выступит Баз Лурман.

Ролики фильмов «Испанская принцесса» Испанская принцесса Екатерина Арагонская едет в Англию, чтобы связать свою жизнь с принцем Артуром.

Новости кино Федор Добронравов впервые собрал своих сыновей в одном фильме Стартовали съемки лирической комедии «От печали до радости».

Ролики фильмов «Доступная девушка» Шестнадцатилетняя Наима проводит лето вместе со своей старшей кузиной Софией, которая живет на всю катушку.

Обзор сериалов «Крылья империи»: Мой XX век, или 12 лет рабства Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»