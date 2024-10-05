«Невский. Близкий враг». ТВ-ролик №3

Спутник телезрителя
2 октября, 21:00, Кино ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте
Новости кино
Рецензии на фильмы
Драма о последнем дне детства в конкурсе фестиваля VOICES
Спутник телезрителя
4 октября, 22:55, Кино ТВ
Новости кино
В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х
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Актёр хочет забрать сына у бывшей супруги
Новости кино
Марию Сергеевну ждут заметные перемены в личной жизни
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