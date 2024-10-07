«Невский. Близкий враг». ТВ-ролик №5

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Энн Хэтэуэй напишет третий том «Дневников принцессы»

Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха

«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США

«Норвег»: Это всё моё родное

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

Новости кино

Индустрия выросла на 20%, а Наруто встречает черепашек-ниндзя: главные новости аниме за неделю

«Фрирен» возвращается, «Магическая битва» всё популярнее, а воительница может выйти замуж за варвара