«Присяжный №2». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 октября, 00:35, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса рассказала, как на её 15-летнюю дочь повлияла слава
Интервью
Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя
Новости кино
Новости кино
В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3
Фестивальная колонка
Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
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