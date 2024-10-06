«Тайная любовь Казановы»

Обзор сериалов
Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола
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В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х
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Актриса поделилась праздничными фото
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Премьера фильма «Василиса и хранители времени»
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Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
Интервью
Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте
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Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя
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