«Что скрывает любовь»

что почитать?

Фантастические друзья, и где они обитают: «Воображаемое» — сказка от наследников Миядзаки

Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах

В прокате с 31 октября

«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»

Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте