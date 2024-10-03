«Молот ведьм». Тизер

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Дерево и металл: репортаж со съемок фильма «Первый на Олимпе»

Дети против волшебников: Оксана Акиньшина и Антон Васильев в трейлере сериала «Наследники. Дар крови»

Актер — о сериале «Блонды», экстремальных съемках и насыщенной жизни вне кино

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте