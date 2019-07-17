«Стриптизерши»

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Новые проекты Павла Лунгина, Кирилла Плетнева и Александра Карпиловского
Новости кино
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актёр снялся в трогательном клипе вместе со своими детьми
Ролики фильмов
Обычная девочка Элли противостоит коварному злодею, который желает захватить Изумрудный город.
Новости кино
72-й международный кинофестиваль объявил программу.
Лайфстайл
Актриса согласилась на смелый эксперимент
Лайфстайл
Актриса рассказала, как ей удается совмещать семью и работу
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Шестнадцатилетняя Мэнди становится изгоем среди своих сверстников из-за откровенного видео с её участием.
Спутник телезрителя
17 июля, 21:00, СТС
Фестивальная колонка
Фильмы, спектакли и социальные акции международного фестиваля детского и семейного кино
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