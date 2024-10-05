«Жыыызнь». ТВ-ролик

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«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая

Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х

Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Пластический хирург Елизавета Боярская вступит на дорогу мести в драме «Опасная близость»

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте