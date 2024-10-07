«Шеф». ТВ-ролик

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Новости театра Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в новой версии спектакля о слепоглухих людях Премьера постановки «Прикасаемые 3.0» состоится 11 октября

Спутник телезрителя «Титан»: Не взлетим, так поплаваем В ночь с 5 на 6 октября, 00:35, РЕН ТВ

Интервью Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

Интервью Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова» Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах

Спутник телезрителя «Норвег»: Это всё моё родное 7 октября, 11:00, ОТР