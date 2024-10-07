«Шеф». ТВ-ролик

Новости театра
Премьера постановки «Прикасаемые 3.0» состоится 11 октября
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 октября, 00:35, РЕН ТВ
Новости кино
Интервью
Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
Обзор сериалов
Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола
Интервью
Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль
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