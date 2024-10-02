«Носок для праздника». Трейлер на английском языке

Обзор сериалов
Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 октября, 00:35, РЕН ТВ
Новости кино
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
Спутник телезрителя
4 октября, 22:55, Кино ТВ
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
Новости театра
Премьера постановки «Прикасаемые 3.0» состоится 11 октября
Новости кино
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