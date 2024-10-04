«Разрыв во времени». Трейлер на английском языке

что почитать?

Новости кино На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

Главная тема Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит» Мистический триллер Свердловской киностудии с Никитой Ефремовым

Интервью Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

Спутник телезрителя «Бешенство»: Человек человеку - волк В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС