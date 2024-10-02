«Горбун». Трейлер на французском языке

Новости кино
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
Лайфстайл
Актриса за естественное старение
Спутник телезрителя
7 октября, 11:00, ОТР
Лайфстайл
Актёр также записал саундтрек к сериалу «Фарма»
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Новости кино
«Фрирен» возвращается, «Магическая битва» всё популярнее, а воительница может выйти замуж за варвара
Рецензии на фильмы
Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя
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