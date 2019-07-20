Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Оно 2». Трейлер №2

трейлер

20 июля 2019
Спустя 27 лет Джессике Честейн и Джеймсу Макэвою придётся вновь столкнуться со своими страхами и с демоническим Пеннивайзом.

размер: 26.42 Mb     просмотров: 171     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Джеймс МакэвойДжей РайанБилл СкарсгардБилл ХейдерДжессика Честейн
фильмы
Оно 2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«7 социопатов»
«7 социопатов»
Киноальманах, состоящий из коротких черных комедий, исследует 7 причин сбежать от общества.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Русское краткое. Выпуск 4
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен