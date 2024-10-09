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«Земля виноделов»

трейлер

9 октября 2024
Егор Дружинин и Денис Симачев посетят винодельни и продегустируют лучшие отечественные вина

«Хищные земли»
«Ждун». Трейлер №2
«Реплика»
«Лихие»
«Пальма-2»

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Иван ВдовинЕгор ДружининДенис Симачёв
фильмы
Земля виноделов

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анонс

«Хищные земли»
«Хищные земли»
Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а всё остальное пространство захвачено неизвестными смертоносными существами. В главной роли — Энтони Маки
«Реплика»
«Реплика»
Два брата разработали уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. В главной роли — Никита Ефремов

Афиша кино >>

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