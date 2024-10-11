«Свидание с монстром». Трейлер №3 на английском языке

Интервью
Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной
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Мистический триллер Свердловской киностудии с Никитой Ефремовым
Фестивальная колонка
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС
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В прошлом году девушка родила от актёра сына
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Актриса выясняет отношения в суде с Павлом Прилучным
Спутник телезрителя
11 октября, 21:35, Наше новое кино
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