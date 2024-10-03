«Кот-призрак Андзу»

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Новости кино На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

Фестивальная колонка Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении

Интервью Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

Новости кино Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3