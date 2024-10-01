«Хроники Франкенштейна». Трейлер на английском языке

Новости кино
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7 октября, 11:00, ОТР
Лайфстайл
Актриса поделилась праздничными фото
Новости кино
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
Новости кино
Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»
Обзор сериалов
Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола
Лайфстайл
Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха
Интервью
Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах
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